Chinese president Xi gaat praten met topbestuurders bedrijfsleven

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week in de nasleep van een economische bijeenkomst in Beijing praten met topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven. Dat meldt persbureau Reuters. Daarbij zal onder meer worden gesproken over het aantrekken van meer buitenlandse investeringen in China.

Aan die top doen naar verwachting de hoogste bestuurders mee van onder meer olieconcern Saudi Aramco, pakketbezorger FedEx, industriebedrijf Siemens, vermogensbeheerder Blackstone, autofabrikanten BMW en Mercedes-Benz, chipproducent Qualcomm, mijnbouwer Rio Tinto, farmaceut AstraZeneca en levensmiddelenproducent Nestlé. Het is nog onduidelijk met wie Xi precies gaat praten.

De jaarlijkse top China Development Forum op 23 en 24 maart zou dit jaar vooral meer topmensen van Britse en Europese bedrijven trekken en er doen minder bestuurders van Amerikaanse bedrijven aan mee. De handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten zijn toegenomen door de importheffingen van president Donald Trump tegen China, dat ook weer tegenmaatregelen heeft getroffen.