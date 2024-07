EU: Orban uitsluitend namens Hongarije op bezoek in Moskou

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán brengt een bezoek aan Moskou in het kader van de relaties tussen Hongarije en Rusland. De buitenlandcoördinator van de Europese Unie Josep Borrell heeft beklemtoond dat het bezoek niets te maken heeft met het voorzitterschap van de EU dat Hongarije sinds 1 juli bekleedt. In de EU rouleert het voorzitterschap over de lidstaten en Hongarije is nu de voorzitter tot 1 januari 2025.

Borrell wijst erop dat de EU naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne geen officiële contacten toestaat met de Russische president Vladimir Poetin. De Hongaarse premier is dus op geen enkele manier als vertegenwoordiger van de EU in Moskou, aldus Borrell.