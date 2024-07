DEN HAAG (ANP) - Onderwijsminister Eppo Bruins dreigt met ingrijpen bij de TU Delft, omdat hij grote zorgen heeft over de sociale onveiligheid. Na signalen hierover heeft de universiteit een herstelplan opgesteld in mei. Maar de inspectie heeft na het lezen van dit plan "weinig vertrouwen" dat de "situatie van wanbeheer" zal worden hersteld. De minister dreigt met ingrijpen als de universiteit het plan niet verbetert, schrijft hij in een Kamerbrief.