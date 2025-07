EU overweegt sancties als Israël hulpakkoord Gaza niet uitvoert

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie bereidt drukmiddelen voor tegen Israël, voor het geval de nieuwe afspraken over humanitaire hulp aan de Gazastrook niet worden nagekomen. Dat melden diplomatieke bronnen in Brussel aan het Duitse persbureau DPA.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft de lidstaten een lijst gestuurd met mogelijke maatregelen om Israël onder druk te zetten, aldus de diplomaten. Het gaat onder meer om het opschorten van handelsvoordelen, een wapenembargo en het blokkeren van de toegang tot het EU-onderzoeksprogramma Horizon.

Ook wordt gedacht aan strengere visumregels voor Israëlische burgers en sancties tegen Israëlische politici die verantwoordelijk worden gehouden voor de ernstige humanitaire situatie in Gaza. Daarnaast wordt het luchtvaartverdrag tussen de EU en Israël, dat directe vluchten tussen beide partijen mogelijk maakt, genoemd als mogelijk drukmiddel.

De opdracht om zo'n maatregelenpakket op te stellen kreeg Kallas in juni tijdens een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Die volgde op een evaluatie waarin de EU concludeerde dat Israël met zijn optreden in Gaza de mensenrechten schendt. Respect voor mensenrechten is een kernvoorwaarde voor nauwe samenwerking op basis van het associatieakkoord dat de EU sinds 2000 met Israël heeft. De afspraken met Israël over het toelaten van meer humanitaire hulp aan Gaza werden donderdag aangekondigd.