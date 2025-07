Trump kondigt invoerheffing van 35 procent voor Canada aan

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten voeren vanaf 1 augustus een importheffing van 35 procent in op een deel van de producten uit Canada. Dat heeft president Donald Trump de Canadese premier Mark Carney laten weten in een brief, die hij publiceerde op Truth Social.

Volgens Trump is de maatregel een reactie op Canadese tegenheffingen. "In plaats van samen te werken met de Verenigde Staten, heeft Canada gereageerd met eigen tarieven", schrijft hij. De brief aan Carney is de laatste in een reeks van meer dan twintig brieven die Trump deze week aan wereldleiders heeft gestuurd. Met alle landen die brieven hebben gekregen is het niet gelukt een handelsdeal te sluiten.

De nieuwe heffing geldt voor Canadese producten die buiten het handelsverdrag USMCA tussen de VS, Canada en Mexico vallen. Voor importen die wel onder dat akkoord vallen, blijven de bestaande uitzonderingen van kracht, zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau Bloomberg.

51e staat van de VS

Ook blijven een lager tarief van 10 procent op energieproducten en hogere heffingen op onder meer metalen gehandhaafd. De plannen zijn nog niet formeel vastgelegd, waarschuwt de functionaris bij Bloomberg. Door deze opzet blijft de impact op de handelsrelatie met Canada aanzienlijk beperkter dan bij een algemene verhoging naar 35 procent.

Toch wijst de toon van Trumps brief erop dat hij zijn handelsoorlog met de noordelijke buur eerder wil opvoeren dan afbouwen. Eerder sprak hij publiekelijk de gedachte uit dat Canada "serieus zou moeten overwegen de 51e staat van de VS te worden".