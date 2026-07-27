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EU regelt nog meer blusvliegtuigen voor Spanje en Frankrijk

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 12:26
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geregeld dat er meer blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk gaan vanwege de bosbranden. In totaal zijn er nu zeven blusvliegtuigen naar Frankrijk gestuurd en zes vliegtuigen naar Spanje, laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten.
In Frankrijk gaat het om zeven vliegtuigen en vier helikopters uit Tsjechië, Kroatië, Duitsland, Portugal, Slowakije, Zweden en Turkije. Een vertegenwoordiger van de Commissie is ook in Bordeaux om "de nationale autoriteiten bij te staan", aldus de woordvoerder.
Voor Spanje is geregeld dat er zes vliegtuigen kunnen worden ingezet uit Griekenland, Italië en Turkije. Ook komen 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal assisteren bij de bluswerkzaamheden in Spanje.
De EU kan in geval van bosbranden een beroep doen op 777 brandweerlieden, 22 blusvliegtuigen en vijf helikopters uit verschillende lidstaten. Landen kunnen daar aanvragen op doen via het zogeheten burgerbeschermingsmechanisme.
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