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Spaanse minister waarschuwt dat tijd dringt voor aanpak branden

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 12:25
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MADRID (ANP/AFP/BLOOMBERG/DPA) - De komende dagen worden in Spanje beslissend bij de strijd tegen de natuurbranden die het land teisteren. Daarvoor waarschuwde minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. "Vandaag en morgen zijn absoluut cruciale dagen, omdat de weersvoorspellingen vanaf woensdag erg ongunstig worden voor de bluswerkzaamheden."
De verwachting is dat de temperaturen begin deze week verder gaan stijgen in Frankrijk en Spanje, waar honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd voor natuurbranden. Die grijpen in Spanje om zich heen in gebieden die daar door herhaaldelijke hittegolven en door een gebrek aan regen kwetsbaar voor zijn. Ook zou meespelen dat de begroeiing dichter is dan gebruikelijk, omdat er in de wintermaanden juist relatief veel neerslag was.
Experts zeggen dat hittegolven tegenwoordig eerder in het jaar beginnen, vaker voorkomen en langer duren door klimaatverandering. Premier Pedro Sánchez heeft volgens Spaanse media aangekondigd dat het kabinet dinsdag een panel gaat instellen met klimaatwetenschappers dat de regering gaat adviseren. "Dit zijn geen op zichzelf staande incidenten", verklaarde hij volgens RTVE. "Het is een klimaatcrisis."
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