ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU wil inreisverbod voor elke Rus die in leger zat sinds oorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:29
anp090626135 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een inreisverbod voor elke Rus die in het leger heeft gediend sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat staat in het voorstel voor het 21e sanctiepakket. Europa moet verboden terrein zijn voor "iedereen die heeft deelgenomen aan de invasie van Oekraïne, zo simpel is het", zei voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen.
Het is voor Russen nog mogelijk om naar Europa te reizen met een toeristenvisum, wat tienduizenden nog elk jaar doen. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. Onder meer Nederland wil ook af van toeristenvisums voor Russen.
Verder stelt de Commissie ook voor het eerst een importbeperking voor Russische vis voor. De import van Russische kabeljauw moet helemaal aan banden worden gelegd.
31 Russische banken sanctielijst
Er komen nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst, net als 21 banken of cryptobedrijven uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Ook komen er 30 meer boten van de zogeheten schaduwvloot op de sanctielijst, waarmee het totaal aantal uitkomt op ruim 660 boten.
Verder wil Brussel ook meer exportrestricties voor producten die mogelijk in de Russische oorlogsindustrie kunnen worden gebruikt. Ze stelt exportrestricties voor op bepaalde soorten metaal en bepaalde onderdelen voor drones. Verder stelt ze ook voor om bepaalde metalen en auto-onderdelen niet meer uit Rusland te importeren. Zo hoopt Brussel de Russische economie te raken.
Voor akkoord van het sanctiepakket moeten alle 27 lidstaten instemmen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-06-09 om 06.50.37

Beroemde Instagram-hond (1,2 miljoen volgers)Chutou opgegeten in Chinees restaurant

296329980_m

Ecologische tuintruc: zo rekent de natuur af met deze groene veelvraten

125413235_m

Supermarkten waarschuwen: boodschappen 10 procent duurder

anp090626014 1

Trump uitgejoeld tijdens volkslied voorafgaand aan NBA-finale

anp090626016 1

Evacuaties in Nieuw-Zeelandse hoofdstad om metershoge golven

Scherm­afbeelding 2026-06-09 om 05.50.38

Op verre vakantie? Dit zijn de bestemmingen waarvoor een reisprik écht verstandig is

Loading