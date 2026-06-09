EU wil inreisverbod voor elke Rus die in leger zat sinds oorlog

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een inreisverbod voor elke Rus die in het leger heeft gediend sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat staat in het voorstel voor het 21e sanctiepakket. Europa moet verboden terrein zijn voor "iedereen die heeft deelgenomen aan de invasie van Oekraïne, zo simpel is het", zei voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen.

Het is voor Russen nog mogelijk om naar Europa te reizen met een toeristenvisum, wat tienduizenden nog elk jaar doen. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. Onder meer Nederland wil ook af van toeristenvisums voor Russen.

Verder stelt de Commissie ook voor het eerst een importbeperking voor Russische vis voor. De import van Russische kabeljauw moet helemaal aan banden worden gelegd.

31 Russische banken sanctielijst

Er komen nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst, net als 21 banken of cryptobedrijven uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Ook komen er 30 meer boten van de zogeheten schaduwvloot op de sanctielijst, waarmee het totaal aantal uitkomt op ruim 660 boten.

Verder wil Brussel ook meer exportrestricties voor producten die mogelijk in de Russische oorlogsindustrie kunnen worden gebruikt. Ze stelt exportrestricties voor op bepaalde soorten metaal en bepaalde onderdelen voor drones. Verder stelt ze ook voor om bepaalde metalen en auto-onderdelen niet meer uit Rusland te importeren. Zo hoopt Brussel de Russische economie te raken.

Voor akkoord van het sanctiepakket moeten alle 27 lidstaten instemmen.