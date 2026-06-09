Grootbanken houden spaarrente bewust laag: 'Kloof momenteel grootst in jaren, spaarder loopt duizenden euro's mis'

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de depositorente al geruime tijd op 2 procent. Toch krijgen miljoenen Nederlandse spaarders daar lang niet de vruchten van geplukt. Bij ING, Rabobank en ABN AMRO schommelt de spaarrente nog altijd rond de 1,25 tot 1,40 procent. De vraag dringt zich op: waarom blijft die rente zo ver achter?

De depositorente is de vergoeding die banken ontvangen wanneer zij geld tijdelijk bij de ECB parkeren. Normaal gesproken werkt een hogere depositorente door naar de spaarrente die consumenten krijgen. Banken verdienen immers meer aan het geld van hun klanten en kunnen daardoor een aantrekkelijkere vergoeding bieden.

Concurrentie

Maar in Nederland lijkt die logica niet volledig op te gaan. Terwijl de ECB-rente op 2 procent staat, zijn er inmiddels verschillende banken die spaarders zelfs meer dan 3 procent rente bieden. Dat verschil heeft volgens kenners weinig te maken met kosten of beleid van de centrale bank, maar vooral met concurrentie.

“De stijging komt puur door concurrentie, maar alleen bij banken die hun klanten actief willen aantrekken. De grote Nederlandse banken hebben daar geen prikkel voor zolang hun klanten niet overstappen.”

Dat zegt Ricardo van den Heuvel van SpaarrentesVergelijken.net. Volgens hem weten de grote banken dat veel Nederlanders hun spaargeld jarenlang op dezelfde rekening laten staan, ongeacht de rente.

Weinig overstappers

Die conclusie sluit aan bij onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder stelde eerder vast dat het merendeel van de Nederlandse spaarders klant is bij een van de drie grootbanken. Omdat slechts weinig mensen overstappen naar een concurrent met een hogere rente, ervaren de grote spelers nauwelijks druk om hun tarieven te verhogen.

Voor spaarders kan dat flink in de papieren lopen. “Bij 10.000 euro spaargeld mis je al 175 euro per jaar”, vertelt Van den Heuvel. “Bij 25.000 euro is dat 437 euro en bij 50.000 euro loop je 875 euro mis, puur omdat je er nooit aan denkt.”

Volgens hem is het verschil tussen de grootbanken en andere aanbieders momenteel uitzonderlijk groot. “De kloof tussen grootbanken en de rest van de markt is momenteel het grootst in jaren. Spaarders die dat niet weten, betalen daar letterlijk voor."

Voor veel Nederlanders staat het spaargeld veilig geparkeerd. Maar die vertrouwde spaarrekening blijkt ongemerkt ook een dure gewoonte te kunnen zijn.