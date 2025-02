Europarlementariërs: Oekraïne en EU moeten meepraten over vrede

BRUSSEL (ANP) - Een groep Europarlementariërs van verschillende politieke groepen doet een dringende oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten om te waarborgen dat de EU en Oekraïne aan vredesonderhandelingen deelnemen. Dat doen zij in een brief aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de EU-leiders António Costa.

De Nederlandse Europarlementariërs Thijs Reuten (GroenLinks-PvdA) en Reinier van Lanschot (Volt) hebben de brief medeondertekend.

"We hebben voortdurend gezegd dat er niets over Oekraïne te zeggen valt zonder Oekraïne. Nu is het de hoogste tijd om de beloften aan het volk van Oekraïne in te lossen", zegt de Litouwse Europarlementariër Petras Austrevicius van de liberale fractie Renew. Hij is initiatiefnemer van de brief.

De brief is ondertekend door Europarlementariërs van zijn eigen politieke groep Renew, en door parlementariërs die deel uitmaken van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten, de Groenen en de rechts-conservatieve ECR.