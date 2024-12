Europarlementariërs verdeeld over handelsakkoord Mercosur

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement is verdeeld over het op handen zijnde handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen van Mercosur. Meerdere Europarlementariërs die hier nauw bij betrokken zijn, hopen dat er vrijdag een akkoord wordt bereikt. Lang niet alle Europarlementariërs zien het handelsakkoord zitten. Diverse Europarlementariërs hebben daarnaast kritiek op de Europese Commissie omdat zij het Parlement niet goed heeft geïnformeerd over de inhoud van de voorstellen.

De Europese Commissie is het volstrekt oneens met die kritiek. "We hebben onze verplichtingen op grond van het Verdrag met betrekking tot transparantie ten opzichte van het Europees Parlement naar de letter en de geest volledig nageleefd", zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag.

De voorzitter van de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement, Bernd Lange, noemt de overeenkomst "een baken van hoop voor de EU, nu de wereldeconomie in de nabije toekomst turbulente tijden tegemoet gaat".

"Het is een lange reis geweest die eindigt in een overeenkomst om een markt die meer dan 700 miljoen mensen gaat beïnvloeden", zegt hij verder. Er wordt al 25 jaar gesproken over een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Bolivia.