Europees Parlement akkoord met uitstel ontbossingswet tot 2026

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om een wet die ontbossing moet aanpakken een jaar later te laten ingaan. In plaats van 1 januari 2025 wordt de wet in 2026 van kracht.

Van de aanwezige Europarlementariërs stemden er 371 voor en 240 tegen. Dertig Europarlementariërs onthielden zich van stemming.

Het idee is dat importeurs naar de Europese Unie moeten aantonen dat er geen ontbossing aan te pas kwam bij producten zoals papier, chocolade of koffie.

Een ruime meerderheid van de lidstaten ging eerder al akkoord met het uitstel.