Monaco behoudt Formule 1-race zeker tot en met 2031

MONACO (ANP) - De Formule 1 blijft in ieder geval tot en met 2031 in Monaco. De organisatie van de hoogste raceklasse heeft het na volgend jaar aflopende contract met het prinsdom met zes jaar verlengd, maakte de organisatie bekend op haar website. In 2025 is het 75 jaar geleden dat de eerste GP van Monaco werd georganiseerd.

Daarmee was het prinsdom al onderdeel van het eerste Formule 1-seizoen. Monaco, waar wordt geracet in de smalle straten van Monte Carlo, heeft sinds 1955 een vaste plek op de kalender.

Max Verstappen won de race in zijn woonplaats vorig jaar en in 2021. Dit seizoen schreef de Monegask Charles Leclerc voor het eerst de GP voor eigen publiek op zijn naam.