DEN BOSCH (ANP) - De politie heeft donderdag een vader (43) en een zoon (22) aangehouden in Den Bosch. De twee zouden de laatste maanden betrokken zijn geweest bij een of meer geweldsincidenten rond dakdekkers in Den Bosch.

Sinds juli waren verschillende huizen en auto's van dakdekkers doelwit van aanslagen met zwaar illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie meldden eerder er rekening mee te houden dat een aantal aanslagen te maken heeft met een conflict in het criminele milieu.