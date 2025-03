Europese Commissie maant tot spoed bij investeringen in defensie

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten moeten vooral snel en samen investeren in defensie, én gezamenlijk inkopen. Dat is de centrale boodschap van de Europese Commissie woensdag. Met voorrang moet worden geïnvesteerd in materieel waar een tekort aan is, zoals drones, raketten, artillerie en systemen voor luchtverdediging, zo staat in het langverwachte Witboek defensie. Daarin staat wat er de komende jaren in EU-defensie moet worden geïnvesteerd om kritieke tekorten weg te werken en hoe een sterke defensie-industrie moet worden opgebouwd.

Het Witboek is woensdag gepresenteerd door Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) en EU-buitenlandchef Kaja Kallas.

Voldoende voorraden en een defensie-industrie zijn beide essentieel voor de veiligheid van Europa, zo staat in het Witboek. "Europa moet investeren in de veiligheid en verdediging van het continent, terwijl het Oekraïne blijft steunen om zichzelf te verdedigen tegen de agressie van Rusland."

Aandachtspunten

Op diverse vlakken moeten het tempo en de samenwerking omhoog, zo staat in het Witboek. Zo moet de Europese paraatheid worden verbeterd door onder meer verbetering van militaire mobiliteit, opslag van materieel en versterking van buitengrenzen. Het gaat daarbij met name om de landsgrens met Rusland en Belarus.

Oekraïne moet meer militair worden ondersteund en de Europese en Oekraïense defensie-industrie moeten meer worden geïntegreerd.

Om de productie van defensiematerieel te versnellen, wordt de EU-regelgeving vereenvoudigd. De Commissie wil op het gebied van defensie meer samenwerken met niet EU-landen als Groot-Brittannië en Noorwegen. Ook de samenwerking tussen de EU en de NAVO moet worden verstevigd.

Miljardenlening

Lidstaten kunnen van de Commissie geld lenen voor de aanschaf van defensiematerieel. Harde voorwaarde voor toekenning is dat minimaal 65 procent van de onderdelen in de EU wordt geproduceerd. Er wordt voor 150 miljard euro aan leningen beschikbaar gesteld, zo stond al in het eerder gepresenteerde herbewapeningsplan van commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Voorwaarde voor defensie-investeringen via versoepeling van de nationale begrotingsregels is dat het aan defensie wordt besteed en niet aan bijvoorbeeld klimaatmaatregelen zoals een aantal lidstaten wil. De Commissie wil dat alle lidstaten de komende vier jaar 1,5 procent extra van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie gaan besteden. Daarmee komt in totaal 650 miljard euro extra vrij.