Zorgen Jordaanse koning over nieuwe aanvallen Israël op Gaza

PARIJS (ANP/AFP) - Koning Abdullah heeft woensdag zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen in Gaza. In Parijs riep de Jordaanse vorst op tot het herstel van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas-strijders. "Het hervatten van de aanvallen op Gaza door Israël is een uiterst gevaarlijke stap die de toch al schrijnende humanitaire situatie verder verergert", zei Abdullah.

De koning sprak zijn zorgen uit tijdens een persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron. Abdullah was kort daarvoor officieel verwelkomd op het Élysée, het presidentiële paleis in Parijs.

Israël voerde eerder deze week de zwaarste bombardementen uit sinds in januari een bestand met Hamas was ingegaan. De autoriteiten in de door Hamas bestuurde Gazastrook maakten na die aanvallen melding van meer dan vierhonderd doden.

Eerder deze week was de Jordaanse koning al op werkbezoek in Italië. Daar sprak hij met premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella over Gaza.