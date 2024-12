Europese Commissie stort 10 miljoen op rekening UNRWA

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie blijft VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA financieel steunen. Vrijdag maakte Brussel 10 miljoen euro over aan de hulporganisatie. Dat geld komt bovenop de 82 miljoen euro die UNRWA op eerdere momenten dit jaar al heeft ontvangen. Dat is nodig, zegt de Europese Commissie, omdat de situatie in Gaza steeds onzekerder wordt.

Begin december stemde een meerderheid van de Tweede Kamer nog voor het verlagen van de Nederlandse bijdrage aan de VN-hulporganisatie. Volgend jaar krijgt UNRWA nog maar 15 miljoen euro van Nederland in plaats van 19 miljoen euro. De overgebleven 4 miljoen euro wordt wel geïnvesteerd in humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden, heeft minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) laten weten. In de jaren daarna wordt de Nederlandse bijdrage afgebouwd totdat het in 2029 nog om 1 miljoen euro gaat.