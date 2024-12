EU voert luchtbrugvluchten uit voor getroffenen cycloon

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie helpt Mayotte en Afrikaanse landen zoals Mozambique die zijn getroffen door de cycloon Chido. Het gaat om humanitaire noodhulp, zoals tenten, water en zorg. Er worden onder andere vijf humanitaire luchtbrugvluchten uitgevoerd, met 60 ton aan noodhulp, waaronder materiaal voor onderdak. De spullen uit EU-voorraden worden vanuit Kenia naar Mozambique gevlogen en vandaaruit verder verspreid. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt.

Op verzoek van Frankrijk hebben België, Duitsland, Italië en Zweden tenten en andere goederen aangeboden. Via een speciaal opgezet EU-mechanisme worden deze spullen naar de getroffen gebieden gebracht.

Mozambique krijgt negen ton aan humanitaire noodhulp. Die is bedoeld voor onder meer onderdak, water en gezondheidszorg.

"We zullen alles doen wat in onze macht ligt om Mayotte te steunen en ik dank onze lidstaten voor hun snelle steun via ons beschermingsmechanisme", zegt Hadja Lahbib, Eurocommissaris voor Gelijkheid, paraatheid en crisisbeheersing.