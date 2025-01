Europese Commissie wil niet ingaan op Groenland-opmerking Trump

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil niet reageren op het dreigement van de aankomende Amerikaanse president Trump om mogelijk "militaire druk" te gebruiken om Groenland in te lijven, een autonoom deel van het Deense koninkrijk. Denemarken is lid van de Europese Unie. Volgens een woordvoerder van de Commissie is het staand beleid om niet in te gaan op "bijzonderheden van elk van de opmerkingen" die Trump maakt. De Europese Commissie hamert wel op het belang van soevereiniteit van staten. "Die moet worden gerespecteerd."

"Van onze kant kijken we ernaar uit om samen met de volgende Amerikaanse regering te werken aan een sterkere trans-Atlantische agenda voor gemeenschappelijke doelen en kwesties van groot strategisch belang", zei een woordvoerder van de Europese Commissie diplomatiek.

De Europese Commissie en de EU-lidstaten lopen al tijden op eieren als het gaat om de relatie met de Verenigde Staten, zodra Trump over twee weken opnieuw president wordt. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij stevige uitspraken gedaan die de EU grote zorgen baren. Zo heeft Trump gedreigd met verhoging van invoerrechten, gezegd dat hij binnen een dag de Russische oorlog in Oekraïne zal beëindigen en dat de VS bedreigde Europese landen niet meer te hulp zal schieten als ze te weinig aan defensie uitgeven.