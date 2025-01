Inkopers eieren komen niet van kartelboetes af

ROTTERDAM (ANP) - Drie bedrijven die eieren inkopen en verwerken zijn er niet in geslaagd om van hun boetes voor kartelvorming af te komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deelde in 2023 forse geldstraffen uit aan Interovo, Wulro en Global omdat ze met elkaar afspraken maakten over de prijzen waarvoor ze eieren inkopen. Ze tekenden beroep aan, maar de rechtbank Rotterdam concludeerde dat ze inderdaad een verboden kartel vormden.

De drie bedrijven betalen nu boetes van in totaal 24,4 miljoen euro, waarvan de laagste net geen 1 miljoen euro bedraagt en de hoogste 15,7 miljoen euro. De rechter heeft de boetes wel verlaagd, onder andere omdat de procedure te lang heeft geduurd.

De ondernemingen kopen bij pluimveehouders eieren in en verwerken die tot ingrediënten voor voedingsmiddelen. Maar via WhatsApp spraken ze af om elkaar niet te veel te beconcurreren bij het inkopen van eieren, ontdekte de ACM. Zo stemden ze de inkoopprijzen voor eieren af. Ook maakten ze onderlinge afspraken waardoor het voor pluimveehouders lastiger werd om naar een van de andere inkopers over te stappen.