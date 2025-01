Burgemeesters waarschuwen burgers voor financieel ravijnjaar 2026

DEN HAAG (ANP) - Burgemeesters door het hele land uiten tijdens hun nieuwjaarstoespraak zorgen over de financiële gevolgen van bezuinigingen door het Rijk. Ze waarschuwen voor de gevolgen die inwoners zullen ondervinden van "ravijnjaar 2026". Dat is het jaar dat gemeenten fors minder geld van het Rijk krijgen maar wel veel taken moeten blijven uitvoeren.

Burgemeesters van verschillende gemeenten, zoals Meerssen, Goirle en Someren, waarschuwen dat landelijke bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor lokale gemeenschappen. "Door de miljoenenkorting van het Rijk op de gemeentefondsuitkering van alle gemeenten vanaf het jaar 2026, ligt er een grote opgave om Someren voor de toekomst structureel financieel gezond te laten zijn", zei burgemeester Dilia Blok bijvoorbeeld.

Gilbert Isabella zegt dat ook zijn gemeente Houten "niet aan bezuinigingen" ontkomt, wat gevolgen kan hebben voor de dienstverlening aan inwoners. "Het zogenoemde ravijnjaar 2026 en ook de jaren daarna, zullen niet onopvallend voorbijgaan", waarschuwde hij.

Irritatie

Sommige burgemeesters zijn gefrustreerd over het gebrek aan financiële ondersteuning vanuit Den Haag. Zo ook Michiel Grauss (Bodegraven-Reeuwijk), die zei dat zijn gemeente vooroploopt in de opvang van asielzoekers. "Maar ik voel ook irritatie", vervolgde hij. "We worden landelijk gewaardeerd, maar financieel zijn het dagkoersen. Wij steken onze nek uit met een langjarig huurcontract, en dat doen we met alle liefde en begrip, maar waarom krijgen we dan maar twee jaar steun vanuit Den Haag? Waarom biedt het kabinet geen zekerheid voor de hele termijn?"

Servaas Stoop van West Betuwe waarschuwde dat "de financiën van de gemeente onder grote druk zullen staan" en ook Jack Werkman van Ooststellingwerf waarschuwt voor "ravijnjaar 2026", al benadrukte hij dat zijn gemeente er financieel goed voor staat.

Voorzieningen

Monique Bonsen-Lemmers, burgemeester van Koggenland, zei: "De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het huishoudboekje van Koggenland staat er goed voor, maar het zal puzzelen worden om met afnemende bijdrage vanuit het Rijk alle taken te blijven vervullen en ervoor te zorgen dat we onze voorzieningen op peil houden."