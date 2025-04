Europol maakt afspraken met Egypte over misdaadbestrijding

DEN HAAG (ANP) - De Europese politieorganisatie Europol heeft afspraken gemaakt met het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken over de bestrijding van onder meer de smokkel van migranten en drugs. Het is volgens Europol de eerste overeenkomst in zijn soort met een Afrikaans land.

De overeenkomst richt zich op betere communicatie tussen Egypte en Europol en Europese landen. Egypte kan een verbindingsofficier naar het hoofdkwartier van Europol in Den Haag sturen.

Deze week nog maakte Europol melding van het oppakken van Egyptische leden van een bende die migranten met boten naar Europa smokkelt. In Egypte leven volgens internationale organisaties rond de 9 miljoen al dan niet gelegaliseerde vluchtelingen, migranten en mensen zonder verblijfsstatus. Bijna de helft komt uit Soedan, maar er wonen ook veel Syriërs, Jemenieten en Libiërs.

Nederland en Egypte werken sinds 2021 samen om illegale migratie tegen te gaan. Minister Marjolein Faber brengt in dat kader een bezoek aan het land.