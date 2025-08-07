Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel

Zelf vond Frits van Eerd alles wat hij had gedaan heel normaal. Waarom mocht hij geen 4 ton aan cash geld in een koelkast in zijn schuur leggen? Waarom mocht hij Jumbo niet laten betalen voor duistere zaakjes met een veroordeelde coureur?

Maar de rechtbank oordeelt dat Van Eerd wetten heeft overtreden en geld heeft witgewassen en veroordeelde hem tot 2 jaar cel.

Frits van Eerd, voormalig topman van Jumbo, werd verdacht van meerdere ernstige financiële misdrijven. Justitie beschuldigde hem van witwassen, omkoping (corruptie) en valsheid in geschrifte. Bij invallen in zijn woning en werkplaats werden ongeveer 448.000 euro aan contant geld gevonden, verstopt op diverse plaatsen, waaronder een koelkast. Van Eerd verklaarde dat dit geld afkomstig was uit de verkoop van voertuigen en motoronderdelen, maar het Openbaar Ministerie meende dat het geld criminele herkomst had. Daarnaast zou Van Eerd, volgens justitie, luxe goederen zoals gereedschap, een dieplader en voertuigen hebben ontvangen in ruil voor het afsluiten van sponsordeals via Jumbo met betrokkenen uit de motorsportwereld. Ook zouden er valse sponsorcontracten zijn opgesteld. De zaak draaide om de vraag of deze transacties eerlijk en legaal waren, of deel uitmaakten van een stelselmatig patroon van witwassen en omkoping.