Expertisecentrum: zorg aan asielkinderen loopt achter

AMSTERDAM (ANP) - De zorg aan kinderen in de asielnoodopvang loopt achter, onder meer doordat artsen hen uit het oog verliezen als ze worden overgeplaatst. Dat constateert het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuwkomers in Nederland (EKANN), waar zorgverleners zich kunnen melden voor advies over de zorg aan vluchtelingenkinderen.

Het afgelopen jaar gebeurde dat ongeveer veertig keer, bevestigt EKANN-directeur en kinderarts Albertine Baauw na berichtgeving van Pointer. Het gaat om meldingen over bijvoorbeeld zorg die te laat op gang is gekomen of betrokkenen die naar elkaar wijzen omdat niet duidelijk is hoe de zorg wordt geregeld. In één geval werd gemeld dat een kind uiteindelijk was overleden.

"Soms is een kind opeens foetsie", zegt Baauw. "Het kind is dan naar een andere locatie verhuisd, maar de arts weet dat niet. Vervolgens moeten de diagnostiek en zorg op de nieuwe locatie opnieuw worden opgestart. Je loopt dan meteen achter."