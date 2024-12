Weer een aanslag? Explosie, grote brand en één zwaargewonde in Purmerends woonblok

In een rijtjeshuis aan de Maasstraat in Purmerend is zondagochtend rond 04.15 uur na een explosie brand uitgebroken. Het vuur sloeg over naar de twee naastgelegen woningen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het rijtje van zes woningen is ontruimd. Een persoon is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, vijf anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

De straat en het blok zijn afgesloten in verband met het politieonderzoek. "De oorsprong van een brand ligt waarschijnlijk bij een explosie, we hebben daarom een plaats delict opgemaakt omdat we exact willen weten wat hier gebeurd is", aldus een politiewoordvoerder bij NH Nieuws. Volgens de woordvoerder is dat een "gebruikelijke procedure als we niet weten waardoor een brand ontstaan is".

Stadsverwarming afgesloten

De bewoners van de ontruimde woningen worden in de buurt opgevangen. De brandweerwoordvoerder kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. De brandweer is bezig met nablussen, daarna kunnen de bewoners van één woning terug naar huis. Met bewoners van de andere vijf woningen wordt overlegd of zij kunnen worden opgevangen bij familie of elders. Hun huizen zijn volgens de woordvoerder van de brandweer voorlopig onbewoonbaar.

Vanwege het incident was de stadsverwarming voor ongeveer 75 tot 100 woningen afgesloten. "De stadsverwarming gaat nu aan het werk om zoveel mogelijk woningen weer aan te sluiten", aldus de veiligheidsregio.

Weer een aanslag?

Het is nog onduidelijk of de explosie zondagochtend vroeg in of bij een rijtjeshuis in Purmerend het gevolg was van een misdrijf. De oorzaak is nog onbekend, zegt een politiewoordvoerder. "We zijn volop bezig met het onderzoek."

Na de explosie brak een grote brand uit. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Waar de explosie precies was, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "We houden rekening met alle scenario's." Een woordvoerder van de brandweer zei tegen NH Nieuws dat een gaslek is uitgesloten als oorzaak van de brand.

