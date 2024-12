Explosie Tarwekamp was volgens politie gericht op bruidsmodezaak

De explosie aan de Tarwekamp in Den Haag die afgelopen zaterdag zes mensen het leven heeft gekost, was volgens aanwijzingen van de politie gericht tegen een bruidsmodezaak in het getroffen pand. Dat meldde de politie dinsdagavond bij Opsporing Verzocht.

De politie staat in contact met de verantwoordelijke van de onderneming in het pand. Ze vraagt mensen die meer weten over wat zich heeft afgespeeld rond de bruidswinkel of de getroffen locatie, dit te delen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet bekendgemaakt.

De politie meldde ook dat de auto die op hoge snelheid is weggereden na de explosie, mogelijk een donkerblauwe Toyota Yaris is. De politie zoekt informatie over die auto, evenals over een champagnekleurige Kia Ceed. De politie vraagt mensen die een van de auto's of beide auto's hebben zien rijden, dat te melden. Dat geldt ook voor mensen die mogelijk beelden hebben van de voertuigen. De politie wil graag weten wie de auto's zou kunnen linken aan de explosie, aan mogelijke conflicten of aan mogelijke betrokkenen.