Explosie in Delfts hotel waar asielzoekers wonen

In een voormalig hotel in Delft waar asielzoekers worden opgevangen heeft zaterdagochtend een explosie plaatsgevonden. Een deel van de gevel op de vijfde verdieping is daardoor weggeblazen, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio berichtgeving van Regio15. Hoewel de bewoners tijdelijk het pand aan de Kleveringweg moesten verlaten, was er volgens hem voor de brandweer "niet veel te doen".

De explosie is mogelijk veroorzaakt door een elektrische step die in brand was gevlogen, meldt de regionale nieuwssite, maar dat kan de woordvoerder van de veiligheidsregio niet bevestigen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.