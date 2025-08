Duitse groep klaagt budgetmaatschappijen aan om kosten handbagage

BERLIJN (ANP/DPA) - Een Duitse consumentenorganisatie heeft juridische stappen ondernomen tegen verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair en EasyJet. De organisatie stelt dat de airlines onterecht kosten vragen voor het meenemen van handbagage op een vlucht.

"Ryanair, EasyJet en anderen lokken klanten met lage tarieven waar standaard handbagage niet bij inbegrepen zit. Dat is misleidend en in strijd met bestaande wetgeving", stelt voorzitter Ramona Pop van de Duitse consumentenclub VZBV in een interview met de krant Neue Osnabrücker Zeitung.

Volgens Pop zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om een redelijke hoeveelheid handbagage zonder extra kosten mee te vervoeren en zijn de maximumafmetingen die veel maatschappijen hanteren in strijd met Europese wetgeving. Andere Europese consumentenorganisaties hebben hierover eerder ook al geklaagd.

De voorzitter meldt dat er rechtszaken zijn aangespannen tegen Ryanair, EasyJet, Wizz Air en Vueling Airlines.