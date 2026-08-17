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Explosie verwoest achtergevel van appartement in Zaandam

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 3:51
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ZAANDAM (ANP) - Een explosie aan de Hof van Zaenden in Zaandam heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Dat maakte de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bekend.
De achtergevel werd "door de golf van de explosie eruit gedrukt", aldus de veiligheidsregio. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat, achter de woning. De straat werd aan één kant afgezet.
In het appartement was op het moment van de explosie niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. De brand werd snel geblust.
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