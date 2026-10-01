Minder risico op val bij ouderen door slikken van deze vitamine

Dagelijks belanden meer dan 300 ouderen op de spoedeisende hulp na een valpartij. Dit blijkt uit cijfers van VeiligheidNL die zij presenteerde tijdens de nationale Valpreventieweek. Om dit aantal te verminderen is het belangrijk om nog meer in te zetten op valpreventie. Het valrisico kan mede worden verminderd door ouderen beter voor te lichten over het belang van vitamine D -supplementen.

Afnemende spier- en botmassa bij het ouder worden

Voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar is vallen een risicofactor voor botbreuken. Naarmate we ouder worden, verliezen we vanzelf spiermassa. Sterke spieren zijn belangrijk, omdat ze helpen om het risico op vallen te verkleinen. Net als de spiermassa neemt de botdichtheid af bij het ouder worden. Hierdoor worden de botten minder sterk en neemt de kans op botbreuken toe, en kan er osteoporose ontstaan. Vooral bij vrouwen neemt na de overgang de kans op botontkalking snel toe

Advies voor vitamine D-supplementen wordt slecht opgevolgd

De Gezondheidsraad adviseert ouderen van 70 plus om dagelijks 20 microgram vitamine D in te nemen. Voor vrouwen geldt dit advies al vanaf 50 jaar, zij moeten 10 microgram dagelijks nemen. Een dagelijkse inname van vitamine D vermindert het valrisico bij ouderen doordat het goed is voor de botkwaliteit en zorgt voor het behoud van sterke spieren.

Toch volgen veel ouderen het advies van de Gezondheidsraad niet op. Slechts 37 procent van de vrouwen boven de 50 en 25 procent van de mannen boven de 70 gebruiken een vitamine D-supplement, blijkt uit de RIVM voedselconsumptiepeiling 2019-2021. Er is dus nog veel winst te behalen in het opvolgen van het advies over vitamine D-supplementen. Huisartsen en andere gezondheidsprofessionals spelen een belangrijke rol in het beter informeren over het belang van vitamine D voor ouderen.

Eenvoudig en goedkoop

Vitamine D-supplementen bieden een eenvoudige en goedkope manier om mogelijk ernstige gevolgen van vallen te voorkomen. Als ouderen het vitamine D-advies beter opvolgen, draagt dit bij aan het verminderen van het aantal valpartijen, waardoor minder mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen.