Stap je over naar een nieuwe energieleverancier vanwege een korting van een paar honderd euro? Grote kans dat je dat geld pas na een vol contractjaar ziet. In België is dat vanaf vandaag, 1 oktober, verboden: energieleveranciers mogen daar geen zogenoemde 'sjoemelkortingen' meer geven.

Volgens VRT NWS bevestigt de federale energieregulator CREG dat de nieuwe regels vandaag ingaan. In Nederland werkt het nog altijd anders. Daar is de korting die pas aan het eind komt eerder regel dan uitzondering.

Wat België nu verbiedt

Belgische leveranciers lokten klanten met flinke kortingen, maar die zaten vaak vast aan strenge voorwaarden. Volgens VRT NWS moesten klanten bijvoorbeeld een of twee jaar bij hetzelfde contract blijven voordat de korting werd verrekend. Dat mag niet meer: een korting moet nu gelden vanaf het eerste kilowattuur en voor de hele looptijd van het contract.

Het verbod hoort bij een groter pakket. De Belgische Kamer stemde daar in juli unaniem mee in. Het pakket kwam van energieminister Mathieu Bihet (MR) en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit). Naast het verbod op misleidende welkomstkortingen gaat het om deze maatregelen:

Wil een leverancier de prijs van een vast contract aanpassen, dan moet het product ook een nieuwe naam krijgen. Een contract midden in de maand wijzigen en de oude naam houden mag niet meer.

Administratiekosten mogen niet meer vooraf voor een half of heel jaar worden gerekend. Ze gelden alleen voor de periode waarin je echt energie afneemt. Wie na een paar maanden overstapt, betaalt dus geen kosten voor een heel jaar.

Op de energiefactuur komt een extra QR-code. Daarmee vergelijk je je contract met andere aanbiedingen op de markt.

Beenders verwacht dat 2 miljoen Belgische gezinnen daardoor gemiddeld 500 euro per jaar besparen. Voor 700.000 van die gezinnen zou het om minstens 700 euro gaan. Volgens VRT NWS zijn die cijfers gebaseerd op berekeningen van de CREG. Consumentenorganisatie Testaankoop reageerde tevreden.

In België moet een korting nu vanaf het eerste kilowattuur gelden. In Nederland komt die vaak pas na twaalf maanden.

In Nederland heet het een loyaliteitsbonus

Nederland heeft ook regels, maar die gaan vooral over de naam van de korting. Sinds 1 juni 2023 gelden de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een korting mag daardoor alleen 'welkomstbonus' heten als die uiterlijk bij je tweede termijnbedrag wordt verrekend. Komt het geld later, dan is het officieel een loyaliteitsbonus.

Volgens Gaslicht.com verrekenen bijna alle leveranciers de korting pas aan het eind. Energievergelijker.nl wijst erop dat je zolang het contract loopt je termijnbedragen zonder korting betaalt. Stop je eerder, dan kan de leverancier de korting helemaal of voor een deel inhouden. Dat is precies het soort voorwaarde dat België nu verbiedt.

Helemaal stil heeft Nederland niet gezeten. Sinds 1 januari 2026 mogen leveranciers geen lokkertjes meer geven in de vorm van producten of vouchers, zoals een televisie of cadeaubon. Een korting in geld mag nog wel. In januari schreef Gaslicht.com op basis van de Energiemonitor van de ACM dat leveranciers steeds vaker met zo'n bonus werken. Volgens de toezichthouder maakt dat contracten soms lastiger te vergelijken.

Kortingen komen en gaan met de gasprijs

Hoe wisselend die kortingen zijn, bleek op 19 maart. De gasprijs schoot toen met 35 procent omhoog, en volgens Energievergelijk.nl zetten Eneco, Budget Energie , Vandebron, Oxxio, Vattenfall en Innova Energie hun welkomstkorting die dag op nul. Op 30 september noteerde dezelfde vergelijkingssite weer een hoogste welkomstkorting van 600 euro.

Wat je nu kunt doen