Heb je een variabel energiecontract bij Greenchoice, dan is je energierekening sinds deze week flink hoger. De leverancier verhoogde op 29 september in één keer de gasprijs met 21 procent en de stroomprijs met 20 procent. Dat meldt Keuze.nl. Bij gemiddeld verbruik gaat de jaarrekening van €2.627 naar €3.107, ruim €480 meer.

Het gaat niet alleen om nieuwe klanten. Volgens Keuze.nl geldt het hogere tarief voor iedereen met het variabele contract van Greenchoice: heb je dat contract al langer, dan betaal je vanaf de dag van de wijziging de nieuwe prijs.

Greenchoice loopt vooruit op de maandelijkse aanpassing

De timing valt op. Leveranciers passen variabele tarieven meestal rond de 1e van de maand aan. Keuze.nl ziet de verhoging daarom als een voorschot op die vaste maandelijkse aanpassing. Greenchoice wachtte dus niet tot 1 oktober, maar voerde de hogere prijs meteen in.

Zo werkt een variabel contract ook. Greenchoice past het tarief regelmatig aan de prijzen op de inkoopmarkt aan, en er is geen prijs die voor de hele looptijd vastligt. Als de markt stijgt, merk je dat dus direct op je rekening.

€480 per jaar komt neer op ongeveer €40 per maand extra.

Ruim twee keer zoveel als bij Essent

Eerder deze week schreven we in „Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer” dat variabele klanten van Essent vanaf 1 oktober €195,19 per jaar meer betalen, bij 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas. De verhoging bij Greenchoice is dus ruim twee keer zo groot. Anders dan bij Essent geldt die bovendien al, en niet pas vanaf 1 oktober.

Eén kanttekening: Keuze.nl rekent met een eigen gemiddeld verbruik en noemt de nieuwe prijs per kWh en per kuub niet. Daarom kunnen we het bedrag niet exact omrekenen naar onze vaste rekenbasis. Het verschil in grootte is wel duidelijk.

Het gaat om een grote groep. Volgens Overstappen.nl levert Greenchoice energie aan meer dan 400.000 huishoudens. Gaslicht.com spreekt van ongeveer 633.000 klanten. Niet al die klanten hebben een variabel contract. Wel kan het gebeuren dat je er zonder het te merken in zit: als je vaste contract bij Greenchoice afloopt, ga je automatisch over op een variabel contract voor onbepaalde tijd, schrijft Selectra.

Vaste contracten worden juist goedkoper

De verhoging valt op een moment dat vaste tarieven omlaag gaan. Essent verlaagde op 29 september zijn vaste gastarief met 14 procent naar €1,61 per m³, meldt Keuze.nl. Bij gemiddeld verbruik scheelt dat €285 per jaar.

Ook Greenchoice heeft vaste contracten die lager uitkomen. Het goedkoopste contract in de vergelijker van Overstappen.nl kost €0,3012 per kWh stroom en €1,6812 per m³ gas (stand 29 september). Keuze.nl noemt een gastarief bij Greenchoice van €1,68 per m³, 4 cent onder het marktgemiddelde van €1,72. Volgens Keuze.nl heeft Greenchoice nu drie aanbiedingen, waaronder een 1-jarig contract met cashback.

Met een variabel contract zit je nergens aan vast. Je kunt dus vandaag nog overstappen.

Volgens Selectra kun je een variabel contract bij Greenchoice maandelijks opzeggen, zonder opzegvergoeding. Overstappen kost je dus niets extra, en ook een vast contract bij Greenchoice zelf is een optie.

Wat je nu kunt doen