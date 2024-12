Faber bekijkt of ze ook gezinshereniging uit Syrië kan stilleggen

Asielminister Marjolein Faber gaat onderzoeken of ze voorlopig kan blokkeren dat Syriërs die in Nederland mogen blijven, hun man, vrouw of kinderen naar Nederland halen. Maandag besloot ze al om zes maanden lang geen beslissing te nemen over asielaanvragen van Syriërs. Sinds rebellen afgelopen weekend de macht overnamen in Syrië is het onduidelijk hoe veilig het is in het land.

De "stop voor gezinshereniging" was geopperd door BBB. Oostenrijk is zo'n moratorium al van plan, stelde Tweede Kamerlid Claudia van Zanten. Faber vindt het een "zeker interessant" idee en gaat "zeker onderzoeken wat de mogelijkheden hierin zijn", zei ze woensdag in de Kamer.

De PVV-minister tekent wel aan dat het misschien moeilijk is om Syriërs in Nederland het recht op de hereniging met hun gezin te ontzeggen. Dat ligt vast in allerlei internationale afspraken.

Oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA, D66, SP en ChristenUnie reageerden woedend op de suggestie van Van Zanten. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat uit Syrië overkomende huwelijkspartners of kinderen een gevaar zouden vormen, hielden ze haar voor.