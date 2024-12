Nog ruim 100.000 Syrische asielaanvragen in de Europese Unie

BRUSSEL (ANP/AFP) - Meer dan 100.000 asielaanvragen van Syrische burgers waren eind oktober in behandeling in de hele Europese Unie, blijkt uit officiële gegevens. In meerdere EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn de procedures bevroren na de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad.

Griekenland was het laatste EU-land dat Syrische asielbeslissingen opschortte, omdat in Syrië een door islamisten geleid rebellenoffensief een einde maakte aan de decennialange heerschappij van de Assad-clan. Volgens het asielagentschap van de EU waren er eind oktober in het hele blok iets meer dan 108.200 aanvragen van Syriërs. Sommigen van hen dienden mogelijk in meerdere landen een verzoek in.

De burgeroorlog in Syrië, ontketend door het bloedig neerslaan van protesten door Assad in 2011, leidde tot een migratiecrisis. In 2015 kwamen meer dan een miljoen mensen in Europa aan. Duitsland ving het leeuwendeel van de Syrische vluchtelingen op.