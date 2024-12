Muziekconcern UMG koploper in licht hogere AEX-index

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine winst gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. De ECB gaat dan waarschijnlijk de rente verder verlagen. Muziekconcern Universal Music Group (UMG) nam de koppositie in bij de hoofdfondsen op het Damrak. Bij de kleinere fondsen deed biotechnoloog Pharming het goed.

De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 896,14 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 868,14 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt waren plussen tot 0,4 procent op de koersenborden te zien.

UMG, dat bekende popsterren als Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga, The Weeknd en Billie Eilish vertegenwoordigt, won 3 procent. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase verhoogde het koersdoel voor UMG en herhaalde het koopadvies. Grootste daler in de hoofdindex was zorgtechnologiebedrijf Philips met een min van 1 procent.

In de MidKap waren postkluisjesaanbieder InPost en verlichtingsbedrijf Signify de sterkste stijgers met winsten van 1,6 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 2,7 procent.