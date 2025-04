FBI-directeur Patel: rechter opgepakt voor belemmering

MILWAUKEE (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft een rechter in de staat Wisconsin gearresteerd voor het belemmeren van een operatie rond immigratie. Dat meldt FBI-directeur Kash Patel in een inmiddels verwijderd bericht op X.

De Marshals Service, een federale politiedienst, heeft tegenover persbureau Reuters bevestigd dat Hannah Dugan vrijdagochtend is opgepakt bij het gerechtsgebouw waar ze werkzaam is.

Dugan, een rechter in de stad Milwaukee, zou federale agenten opzettelijk in de verkeerde richting hebben gestuurd, toen ze vorige week een illegale immigrant wilden arresteren in het gerechtsgebouw.

"Gelukkig hebben onze agenten de dader te voet achtervolgd en zit hij sindsdien vast, maar de belemmering door de rechter zorgde voor een groter gevaar voor de bevolking", aldus Patel.

Waarom het bericht is verwijderd, en of Patel dat zelf heeft gedaan, is niet bekend.