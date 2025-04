Federatie Medisch Specialisten en KNMG stappen uit Zorgkaart

UTRECHT (ANP) - De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de artsenfederatie KNMG stappen uit de adviesraad van Zorgkaart Nederland. Op dat platform kunnen patiënten hun zorgverlener beoordelen. Als een van de redenen voor het vertrek noemen de twee partijen "moeilijk te verifiëren reviews", melden ze in een verklaring.

FMS en KNMG "vinden het belangrijk dat patiënten betrouwbare keuze-informatie krijgen over zorginstellingen".

FMS dreigde in oktober al met vertrek en eiste op korte termijn verbeteringen. Eerder die maand liet de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) al weten te breken met de Zorgkaart. Die vereniging zei toen twijfels te hebben over de betrouwbaarheid. Zo zou het niet duidelijk zijn of en hoe beoordelingen worden gecontroleerd om zeker te weten dat de recensie is geschreven door iemand die echt patiënt van de arts is.

De Patiëntenfederatie Nederland, de organisatie achter de Zorgkaart, reageerde toen verbaasd en wees op een strenge gedragscode die garanties zou bieden.