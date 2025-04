Moederbedrijf AD en NU.nl krijgt er meer digitale abonnees bij

ANTWERPEN (ANP) - Mediaconcern DPG Media, het Belgische moederbedrijf van kranten als de Volkskrant en het AD, nieuwswebsite NU.nl en radiozender Qmusic, heeft er vorig jaar meer digitale abonnees bijgekregen. Daarbij ging het volgens het bedrijf goed met onder meer de radiozenders. Maar de kosten gingen ook omhoog, waardoor de bedrijfswinst licht afnam.

Dit blijkt uit de jaarcijfers die DPG donderdag heeft gepubliceerd. In totaal telde het bedrijf ruim 2,8 miljoen abonnementen. Daarbij liet het aantal digitale abonnementen een groei zien van 7 procent. Verder steeg het marktaandeel van de radiozenders in Nederland met 12 procent naar 28,7 procent. Dit is volgens het concern vooral te danken aan groei bij JOE.

De totale omzet ging 2,5 procent vooruit tot meer dan 1,7 miljard euro. DPG kreeg evenwel te maken met hogere kosten voor salarissen, distributie en digitale ontwikkeling. De winst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen zakte uiteindelijk 1 procent naar 348 miljoen euro.