Feest en getoeter na overwinning Oranje op Turkije

Direct na het laatste fluitsignaal van de door het Nederlands Elftal met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Turkije brak op vele plaatsen in het land feest uit. In steden als Den Haag en Utrecht waren de kroegen en pleinen de hele zaterdagavond al overvol. Ook op het Westergasterrein in Amsterdam keken duizenden fans van Nederland en Turkije naar de wedstrijd.

In Utrecht zongen de voetbalkijkers "Woutje Weghorst tutututu", evenals "Viva Hollandia" en "Hup Holland Hup". De uitzinnige fans staken ook vuurwerk af en toeterden met hun auto's. Ook in de wijk Lombok was vuurwerk te zien en te horen. Ook in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Zaandam staken mensen op verschillende plaatsen vuurwerk af.

Toen de scheidsrechter op zijn fluit blies voor het einde van de wedstrijd vlogen in café Emma in Den Haag de plastic bekers met bier door de lucht. Er klonk een luid gejuich en er werd feestmuziek aangezet. Bezoekers vlogen elkaar in de armen en de oranje opblaasballen werden van het plafond afgetrokken en door de zaak gegooid.

André Rieu

Ook de duizenden aanwezigen bij een concert van André Rieu in Maastricht konden zich niet bedwingen toen Nederland scoorde. Ondanks verzoeken op de schermen om zich stil te houden, lukte dat niet. Rieu zelf zag er de lol wel van in en gaf het publiek uiteindelijk de gelegenheid om te juichen.

Ook op het Belgische festival Rock Werchter keken honderden Nederlanders naar de wedstrijd. Nadat Nederland de zege veilig had gesteld zongen de muziekfans massaal mee met enkele Oranjeliederen.