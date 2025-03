Femke Halsema en UEFA raakten in felle ruzie verwikkeld over Laziofans

Het weren van Laziofans bij Ajax eind vorig jaar leidde tot een felle ruzie tussen burgemeester Femke Halsema en de Europese voetbalunie UEFA. Halsema vond dat UEFA haar eigen antiracismecampagne niet serieus neemt, UEFA sprak van een 'morele preek'. Uit de door Het Parool opgevraagde briefwisseling blijkt dat de twist hoog opliep.

Burgemeester Femke Halsema weigerde de voetbalfans van S.S. Lazio op 12 december 2024 toe te laten in de Amsterdam Arena. Dat leidde niet alleen tot woede in Rome, de thuisstad van Lazio, maar ook tot een felle briefwisseling met de internationale voetbalbond UEFA in Zwitserland.

Uit openbaar gemaakte documenten, opgevraagd door Het Parool, blijkt dat de gemeente Amsterdam en de Europese voetbalbond elkaar hard de maat nemen over de risico's rond de komst van Laziosupporters, de verschillende verantwoordelijkheden én de uiteindelijke beslissing van de Amsterdamse driehoek.