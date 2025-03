Onderzoek: veel jongeren ervaren contante aankopen als 'gratis'

DEN HAAG (ANP) - Bijna de helft van de jongeren ervaart een aankoop met contant geld als gratis, omdat hun banksaldo gelijk blijft. Veel van hen maken gebruik van zulke geldexcuses, vaak onlogische en creatieve redeneringen om uitgaven voor zichzelf goed te praten. Dat meldt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, op basis van onderzoek onder ruim duizend jongeren.

Meisjes gebruiken sommige geldexcuses tot wel twee keer zo vaak als jongens, aldus de onderzoekers. Jongeren beargumenteren ook regelmatig dat een bestelling goedkoper is als ze een extra aankoop doen om gratis verzending te krijgen en dat een duur product per keer niet veel kost als ze het vaak gebruiken.

Volgens Marcel Zeelenberg, hoogleraar economische psychologie aan de Tilburg University, delen mensen geld mentaal op in verschillende potjes. "Het potje van de bankrekening wordt niet leger bij een contante uitgave, dus er is geen uitgave gedaan. Het is zorgwekkend dat zoveel jongeren uitgaven zo goedpraten, omdat dit kan leiden tot onverantwoord geldgedrag", zegt de hoogleraar.