LEEUWARDEN (ANP) - Een 28-jarige fietser uit Leeuwarden is zaterdagavond in zijn woonplaats overleden nadat hij was aangereden door een auto. Volgens de politie gebeurde dat rond 22.30 uur op de Dammelaan in de Friese hoofdstad.

Hulpverleners probeerden de zwaargewonde fietser nog te redden, maar hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk was.