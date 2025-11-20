ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Filipijnse' burgemeester krijgt levenslang voor mensenhandel

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 11:00
anp201125127 1
MANILLA (ANP/AFP) - Een Chinese vrouw die een illegaal onlinegokcentrum leidde en burgemeester was op de Filipijnen is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld vanwege mensenhandel. Dat heeft een regionale rechtbank in Manilla bekendgemaakt.
Van de 35-jarige Alice Guo was al bekend dat ze een valse Filipijnse identiteit had aangenomen om burgemeester te kunnen worden van een plaats ten noorden van de hoofdstad Manilla. Op het complex op de Filipijnen van waaruit het onlinegokken werd gecoördineerd, werkten honderden mensen tegen hun wil. Behalve kantoorgebouwen stonden er ook luxe villa's en een zwembad.
De zaak kwam aan het rollen toen een Vietnamese dwangarbeider wist te ontsnappen en de politie alarmeerde. Bij een inval op het complex troffen politie-eenheden meer dan zevenhonderd mensen uit de Filipijnen, Vietnam, Maleisië, Taiwan, Rwanda en Indonesië aan.
Met Guo zijn nog zeven anderen tot levenslang veroordeeld. Guo wordt ook nog vervolgd voor corruptie en witwassen.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

generated-image (58)

Crypto kreeg (dankzij Trump) alles wat het droomde. En toch stort het in. En wat dan?

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

ANP-364220138

Een leuke optische illusie voor wie voor het eerst écht de kleur cyaan wil zien

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

Loading