'Filipijnse' burgemeester krijgt levenslang voor mensenhandel

MANILLA (ANP/AFP) - Een Chinese vrouw die een illegaal onlinegokcentrum leidde en burgemeester was op de Filipijnen is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld vanwege mensenhandel. Dat heeft een regionale rechtbank in Manilla bekendgemaakt.

Van de 35-jarige Alice Guo was al bekend dat ze een valse Filipijnse identiteit had aangenomen om burgemeester te kunnen worden van een plaats ten noorden van de hoofdstad Manilla. Op het complex op de Filipijnen van waaruit het onlinegokken werd gecoördineerd, werkten honderden mensen tegen hun wil. Behalve kantoorgebouwen stonden er ook luxe villa's en een zwembad.

De zaak kwam aan het rollen toen een Vietnamese dwangarbeider wist te ontsnappen en de politie alarmeerde. Bij een inval op het complex troffen politie-eenheden meer dan zevenhonderd mensen uit de Filipijnen, Vietnam, Maleisië, Taiwan, Rwanda en Indonesië aan.

Met Guo zijn nog zeven anderen tot levenslang veroordeeld. Guo wordt ook nog vervolgd voor corruptie en witwassen.