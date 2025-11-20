ECONOMIE
Parlement viert samen met koning 80 jaar vrijheid en democratie

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 10:58
DEN HAAG (ANP) - In de Grote Kerk in Den Haag vieren politici dat het precies tachtig jaar geleden is dat het parlement voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia zijn donderdagochtend aanwezig bij de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer samen.
De Staten-Generaal was door de nazi-bezetters buiten werking gesteld tijdens de vijf jaren oorlog. De eerste Verenigde Vergadering van de Kamers op 20 november 1945 was een eerste stap in het herstel van de parlementaire democratie. De politici werden destijds tijdens deze samenkomst in een provisorisch herstelde Ridderzaal op het Binnenhof toegesproken door koningin Wilhelmina.
Onder anderen demissionair premier Dick Schoof spreekt de genodigden toe over de ontwikkelingen die zich de afgelopen tientallen jaren in de maatschappij en politiek afspeelden. Verder zijn onder de genodigden leden van de Raad van State, burgemeesters en militairen.
