Finale Wie is de Mol? opnieuw te zien bij Pathé

HILVERSUM (ANP) - De finale van het AVROTROS-programma Wie is de Mol? is dit jaar opnieuw te zien op het witte doek bij Pathé, maakte de bioscoopketen bekend. De finale van het spelprogramma vindt plaats op zaterdag 8 maart om 20.30 uur.

In 27 Pathé-vestigingen in Nederland is het mogelijk om de finale live mee te kijken.

Aan seizoen 25 van Wie is de Mol? deden onder anderen Bridget Maasland en Sam Hagens mee. De vier kandidaten die nog in het spel zitten, zijn Stijn de Vries, Roos Moggré, Maaike Martens en Sophie Frankenmolen.