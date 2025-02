Dijk sluit vredesmissie niet uit, 'maar niet als loopjongen VS'

DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk sluit niet uit dat zijn partij een vredesmissie in Oekraïne gaat steunen, maar dat wil hij niet doen "als loopjongen van de VS". Hij vindt dat Nederland en westerse leiders te makkelijk meegaan in de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump om 5 procent van de economie (bruto binnenlands product) in defensie te steken.

"Zijn NAVO-loopjongen kopieerde dit meteen en riep op tot bezuinigingen op zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Amerikaanse buldog blaft één keer en Nederland loopt meteen in het gareel", aldus Dijk bij het debat over de veranderende wereldorde onder Trump. "Stop om aan de leiband van de VS te lopen."

De SP-leider vindt het onverantwoord dat Nederlandse politici al vooraf hebben laten weten voor een bijdrage aan een vredesmissie te zijn. "Trump en Poetin verdelen Europa en Oekraïens grondgebied. En vervolgens zouden onze Nederlandse soldaten de risico's moeten dragen", zei hij in het debat.

Dijk zegt dat de SP "geen pacifistische partij" is, verwijzend naar vredesmissies in Bosnië, Libanon, Congo en Liberia die de partij eerder heeft gesteund. "Ik sluit dus ook niet uit dat we bereid zijn om met VN-mandaat een vredesmissie te steunen. Maar niet, nooit, via deze nieuwe rechts-radicale as."