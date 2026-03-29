ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Finland meldt schending van het luchtruim door drones

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 14:03
anp290326071 1
HELSINKI (ANP/RTR) - Finland heeft melding gemaakt van een schending van het luchtruim door drones. Die vond plaats in het zuidoosten van het land.
"Drones zijn het Finse grondgebied binnengevlogen. We nemen de zaak zeer serieus", stelt minister van Defensie Antti Häkkänen.
Zijn ministerie schrijft in een verklaring dat zondagochtend kleine en trage objecten zijn waargenomen boven land en zee. Meerdere drones zouden ten noorden en ten oosten van de plaats Kouvola zijn neergekomen.
Oliesector
Onduidelijk is uit welk land de onbemande toestellen komen. Baltische staten maakten afgelopen week melding van verdwaalde Oekraïense drones die hun luchtruim waren binnengevlogen.
Finland en de Baltische landen grenzen aan Rusland, waar Oekraïne de drone-aanvallen op de oliesector heeft opgevoerd. Rusland gebruikt zelf op grote schaal drones bij aanvallen in Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47057174

generated-image (1)

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

159152796_m

shutterstock_2665847987

Loading