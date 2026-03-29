Finland meldt schending van het luchtruim door drones

HELSINKI (ANP/RTR) - Finland heeft melding gemaakt van een schending van het luchtruim door drones. Die vond plaats in het zuidoosten van het land.

"Drones zijn het Finse grondgebied binnengevlogen. We nemen de zaak zeer serieus", stelt minister van Defensie Antti Häkkänen.

Zijn ministerie schrijft in een verklaring dat zondagochtend kleine en trage objecten zijn waargenomen boven land en zee. Meerdere drones zouden ten noorden en ten oosten van de plaats Kouvola zijn neergekomen.

Onduidelijk is uit welk land de onbemande toestellen komen. Baltische staten maakten afgelopen week melding van verdwaalde Oekraïense drones die hun luchtruim waren binnengevlogen.

Finland en de Baltische landen grenzen aan Rusland, waar Oekraïne de drone-aanvallen op de oliesector heeft opgevoerd. Rusland gebruikt zelf op grote schaal drones bij aanvallen in Oekraïne.