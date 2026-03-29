Duitse transportsector wil steun overheid om dure diesel

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse brancheorganisatie voor wegtransport vraagt de overheid om financiële steun door de sterke stijging van dieselprijzen. Volgens de vereniging van transport- en logistieke bedrijven BGL werkt de dure diesel uiteindelijk door in de consumentenprijzen.

Sinds het begin van de oorlog in Iran is de dieselprijs met ongeveer 40 cent per liter gestegen. Bij een maandelijkse afstand van 10.000 kilometer en een brandstofverbruik van 30 liter per 100 kilometer leidt dit volgens de organisatie tot extra kosten van ongeveer 1200 euro per maand per vrachtwagen. Voor een wagenpark van vijftig voertuigen komt dit neer op meer dan 700.000 euro per jaar.

Het gemiddelde brandstofverbruik van grotere vrachtwagens ligt tussen de 35 en 40 liter per 100 kilometer. BGL-baas Dirk Engelhardt pleit voor een prijsplafond voor diesel. Een andere mogelijke maatregel is volgens hem een terugbetaling van de CO2-heffing op diesel. In Nederland is diesel aanzienlijk duurder dan in Duitsland.