Finse president: alleen Poetin blij met ruzie Zelensky en Trump

LONDEN (ANP) - De enige die geprofiteerd heeft van de aanvaring tussen de VS en Oekraïne van afgelopen vrijdag is Rusland, heeft de Finse president Alexander Stubb gezegd tegen de BBC. Hij deed dat bij aanvang van de Oekraïnetop in Londen. Volgens Stubb is iedereen er nu op gericht om vooruit te blikken.

Vrijdag was de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op bezoek in het Witte Huis. Hij kreeg daar ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident J.D. Vance. De Amerikanen vonden dat Zelensky niet dankbaar genoeg is en niet bereid is om te praten over vrede. De ontmoeting werd vroegtijdig afgebroken.

"Al met al was er volgens mij maar één winnaar in die uitwisseling en dat was Vladimir Poetin", zei Stubb tegen de BBC, verwijzend naar de Russische president. Wat hem betreft moeten de banden nu hersteld worden. "Laten we de boel weer op de rit krijgen. Laten we kijken wat we kunnen bereiken met diplomatie. En ik ben ervan overtuigd dat de ontmoeting die we hier in Londen hebben de eerste kleine stapjes zullen zijn om weer met elkaar om tafel te gaan."