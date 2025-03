Schaatsster Groenewoud wint ook massastart in Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de laatste wereldbeker in Heerenveen voor de vijfde keer dit seizoen de massastart gewonnen. De 26-jarige schaatsster won na zestien ronden nipt de sprint voor Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten.

Groenewoud had een week eerder al het wereldbekerklassement op de massastart op haar naam geschreven. Ze deed dat eerder zondag ook met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong op de ploegachtervolging. De schaatsster van AH-Zaanlander won eerder de massastart in Nagano, Beijing, Milwaukee en Tomaszów Mazowiecki. Ze werd ook al twee keer wereldkampioen op dit onderdeel in 2021 en 2023.